Alianza Lima hizo oficial la salida de Hernán Barcos, su máximo goleador extranjero, luego de comunicarle hace más de una semana que no estaba en los planes para la temporada 2026.

El club se despidió del ‘Pirata’ a través de sus redes sociales, agradeciéndole por su aporte desde su llegada en 2021. Pese al anuncio inicial, muchos hinchas mantenían la esperanza de que la administración reconsiderara su salida.

FC Cajamarca

Trascendió que Hernán Barcos, de 41 años, se encuentra muy cerca de cerrar su fichaje con FC Cajamarca, club recientemente ascendido a la Liga 1. Las conversaciones están avanzadas y apuntan a que el delantero dispute allí su última temporada como profesional, además de aportar en la construcción del plantel para su debut en la máxima categoría.

El acuerdo con FC Cajamarca incluiría no solo su incorporación como futbolista, sino también un rol como asesor deportivo, lo que marcaría el inicio de su camino en la gestión deportiva, según informó Carlos Benavente, periodista de Radio Ovación, mediante su cuenta de X (antes Twitter).

Esta propuesta, más completa y mejor remunerada que la de otros clubes interesados, habría sido clave para que el ‘Pirata’ se incline por continuar su carrera en el equipo cajamarquino.