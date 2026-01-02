Paolo Guerrero celebró su cumpleaños número 42 con la confirmación de su renovación contractual por todo el 2026 con Alianza Lima, según anunció el club blanquiazul a través de sus redes sociales.

“Seguimos juntos, seguimos creyendo”, señaló la institución victoriana al oficializar la continuidad del delantero, quien afrontaría así la que sería la última temporada de su carrera profesional.

Durante la temporada 2025, el goleador disputó 38 partidos entre el torneo local, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, en los que anotó 18 goles y aportó tres asistencias. Guerrero llegó a Alianza Lima en el torneo Clausura de 2024, tras su salida de la Universidad César Vallejo, y desde entonces se consolidó como una de las principales referencias ofensivas del equipo del cual se ha declarado hincha.

En el 2026, el atacante deberá disputar la titularidad en el ataque íntimo con Luis Ramos, recientemente incorporado desde el América de Cali, y con el argentino Federico Girotti, exjugador de Talleres de Córdoba.

A lo largo de su extensa trayectoria, Paolo Guerrero defendió camisetas de clubes como Bayern Múnich y Hamburgo en Alemania, Corinthians, Flamengo, Internacional y Avaí en Brasil, Racing Club en Argentina y Liga de Quito en Ecuador, antes de consolidar su regreso a casa con Alianza Lima.