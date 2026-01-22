Alianza Lima emitió un comunicado oficial luego de que un medio argentino informara sobre una denuncia presentada ante la justicia de ese país contra los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, por un presunto abuso sexual.

Ante esta situación, el club informó que decidió separar de manera indefinida a los futbolistas involucrados y que se ha iniciado un procedimiento disciplinario conforme a su reglamento interno. Asimismo, manifestó su disposición para colaborar con las autoridades mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con los valores que la rigen, como el respeto, la disciplina y la integridad, y señaló que mantendrá informada a la opinión pública conforme avance el proceso.

Denuncian a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunto abuso sexual

El noticiero argentino Otra Mañana, del canal A24, informó este jueves que los futbolistas peruanos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña han sido denunciados ante la justicia argentina por una joven de 22 años, quien los acusa de un presunto abuso sexual.

Según el reporte difundido, la denunciante, de nacionalidad argentina, señaló que los hechos habrían ocurrido durante la permanencia del equipo en Montevideo, en el contexto de la gira realizada para participar en la Serie Río de la Plata 2026.

El medio indicó que el caso ya se encuentra en conocimiento de las autoridades judiciales argentinas.

De acuerdo con la información publicada, “La presentación judicial fue realizada en las últimas horas ante el Juzgado Criminal y Correccional a cargo del juez Rabione. Según se informó, la denunciante explicó que el temor, la confusión y el hecho de encontrarse en otro país influyeron en su decisión de no denunciar en Montevideo”.

También se precisó que “Una vez en la Argentina, la joven fue atendida primero en un hospital de San Isidro y luego en el Hospital Muñiz, donde se le practicaron estudios médicos”.