Alianza Lima consiguió un valioso triunfo (2-1) ante Los Chankas en Andahuaylas, en el partido pendiente por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.
Con este resultado, el equipo dirigido por Néstor Gorosito recuperó el segundo lugar en la tabla Acumulada con 65 puntos, mientras que el conjunto local se mantiene en la novena posición con 47 unidades.
El jugador del encuentro fue Paolo Guerrero, autor de los dos goles del triunfo ‘blanquiazul’. El primero llegó a los 44 minutos, tras una precisa jugada en el área rival, y el segundo a los 61′, con un potente disparo cruzado.
En tanto, Isaac Camargo descontó para Los Chankas a los 73′, pero el cuadro local terminó con un jugador menos luego de la expulsión de Ayrthon Quintana a los 84 minutos.
Con esta victoria, los ‘íntimos’ consolidan su aspiración de mantenerse entre los primeros lugares del torneo y mejorar su posición para los playoffs por el título nacional. En la próxima jornada, Alianza Lima descansará, mientras que Los Chankas buscarán recuperarse en su siguiente presentación por la Liga 1 2025.
TE PUEDE INTERESAR:
- Canciller Hugo de Zela representará al Perú en la V Cumbre Celac–UE en Colombia
- Premier Ernesto Álvarez viajará este viernes a Bolivia para acudir a ceremonia de toma de mando de Rodrigo Paz
- Congresista Flavio Cruz sobre asilo a Betssy Chávez: Es una pena que termine abandonando a Pedro Castillo
- Presidente Jerí propone derogar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana por considerarlo ineficiente