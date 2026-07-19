Este domingo 19 de julio, Argentina y España definirán al nuevo campeón del Mundial 2026, en un partido que paralizará al planeta entero. Pese a las dudas que generó en un inicio el novedoso formato del torneo, la recepción del público fue histórica.

La gran final reunirá, por primera vez, a la campeona de la Copa América 2024, Argentina, y a la campeona de la Eurocopa 2024, España, en un duelo que promete ser recordado por generaciones.

ARGENTINA EN BUSCA DE UN HITO HISTÓRICO

La Albiceleste de Lionel Scaloni llega a esta final respaldada por tres títulos mundiales (1978, 1986, 2022) y 14 Copas América. De ganar este domingo, Argentina conseguiría el bicampeonato, algo que no ocurre en el fútbol mundial desde hace 64 años (Brasil lo logró en 1958 y 1962), y alcanzaría la línea de Alemania e Italia con cuatro estrellas.

En cuanto a las cifras del torneo, Argentina es la selección más goleadora, con 19 goles a favor y apenas 7 goles en contra. Al momento, Lionel Messi es el segundo jugador en la tabla de goleadores con 8 tantos y 4 asistencias, mientras que Emiliano Martínez se destaca bajo los tres palos con 9 atajadas sobre 16 remates recibidos.

En esta línea, con Lionel Messi de 39 años de edad, la Selección buscaría cerrar este ciclo del capitán argentino.

¿Cómo llegaron a esta final?

Argentina 2-1 Inglaterra (semifinales)

Argentina 3-1 Suiza (cuartos)

Argentina 3-2 Egipto (octavos)

Argentina 3-2 Cabo Verde (eliminatoria)

Argentina 3-1 Jordania (grupo)

Argentina 2-0 Austria (grupo)

Argentina 3-0 Argelia (grupo)

ESPAÑA, ENTRE LA GLORIA DE 2010 Y LAS CRISIS POSTERIORES

Del otro lado, la “Roja” de Luis de la Fuente llega a la final con un único título mundial en su historia (2010) y cuatro Eurocopas conquistadas. Posterior a este éxito, entró en una crisis, pues fue eliminada en fase de grupos (2014) y en octavos (2018 y 2022).

En este Mundial 2026, España se posiciona como una de las defensas más sólidas del torneo, con 13 goles a favor y apenas 1 gol en contra. Su goleador es Mikel Oyarzabal, con 5 tantos y una asistencia.

En sus filas tienen a Lamine Yamal, de 19 años, con quien España espera romper la racha de mundiales perdidos. De la mano de Luis de la Fuente, la Roja quiere su segunda estrella.

¿Cómo llegaron a esta final?

España 2-0 Francia (semifinal)

España 2-1 Bélgica (cuartos)

España 1-0 Portugal (octavos)

España 3-0 Austria (eliminatoria)

España 1-0 Uruguay (grupo)

España 4-0 Arabia Saudita (grupo)

España 0-0 Cabo Verde (grupo)

ANTECEDENTES PAREJOS

El historial entre ambas selecciones es prácticamente equilibrado: de los 14 partidos disputados entre sí, Argentina ganó 6, España ganó 6 y hubo 2 empates, lo que anticipa una final abierta y sin favoritos claros según los números históricos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE JUGARÁ ARGENTINA VS. ESPAÑA?

Argentina se enfrentará a España este domingo 19 de julio a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Nueva York Nueva Jersey, East Rutherford.

La “Albiceleste” de la mano de Lionel Scaloni espera conseguir su cuarta estrella y el bicampeonato en los mundiales. Con su máximo referente: Lionel Messi, el conjunto argentino intentará ganar el título.

Por su parte, “La Roja” llega a este encuentro tras derrotar a Francia. Es uno de los equipos más sólidos del torneo y, con su máximo referente, Lamine Yamal, el conjunto español quiere lograr el trofeo de campeón. De la mano de Luis de la Fuente, España buscará su segunda estrella.