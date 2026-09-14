Imparable. El cuadro de Barza Trujillo goleó ayer 5-1 a PSG, en el Estadio Chan Chan, por la tercera fecha del Grupo B de la Segunda División de la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Trujillo.

Los muchachos de Jorge Quezada suman su segundo victoria y esto les permite ubicarse entre los primeros puestos de la serie B.

“Una victoria clara que nos permite pelear por ganar nuestro grupo, sobre todo que apuntamos a llegar a la máxima división del fútbol trujillano”, indicó Quezada.

Barza Trujillo tiene cuatro finales más para avanzar a la segunda fase del torneo de ascenso. Los rivales a vencer son: Sevilla de Trujillo, Sport Trujillo, Lozano Trading y Malambo.

En otros resultados de la fecha tres: Olimpo 6-1 CD Libertad Fútbol Club, Sashi FC 13-0 Deportivo PJ, CD Los Pumas 3-1 Deportivo Cali FC, Industrial Malambo 3-1 Sevilla de Trujillo, Escuela Alianza Libertad 3-0 Juventud Audax, Real Trujillo 4-3 Mariano Santos y Atlético Medellín 8-1 Sport Talara.

Cabe mencionar que este año compiten 21 clubes y que han sido divididos en tres series, de siete equipos cada una.