Deportivo El Inca de Chao se trajo punto de oro de Lamas (San Martín) tras igualar 1-1 ante Shanao Fútbol Club, en el Estadio Hildebrando Hernán Salazar Saavedra, por la jornada 1 de la etapa nacional de la Copa Perú.

Tras una primera mitad donde el equipo apeló al contragolpe y buscó llevar peligro al pórtico visitante.

Recién en la segunda mitad, a los 51’, el defensa Sleyter Domínguez, con golpe de cabeza, se encargó de abrir el marcador para el cuadro local. Era el 1-0.

Cuando se jugaban los 57’, el ariete Jorge Esparza, con un fuerte testazo, se encargó de poner la paridad para El Inca.

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