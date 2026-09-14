El representante de la provincia de Virú inició con pie derecho la fase nacional.
El representante de la provincia de Virú inició con pie derecho la fase nacional.

Deportivo El Inca de Chao se trajo punto de oro de Lamas (San Martín) tras igualar 1-1 ante Shanao Fútbol Club, en el Estadio Hildebrando Hernán Salazar Saavedra, por la jornada 1 de la etapa nacional de la Copa Perú.

Tras una primera mitad donde el equipo apeló al contragolpe y buscó llevar peligro al pórtico visitante.

Recién en la segunda mitad, a los 51’, el defensa Sleyter Domínguez, con golpe de cabeza, se encargó de abrir el marcador para el cuadro local. Era el 1-0.

Cuando se jugaban los 57’, el ariete Jorge Esparza, con un fuerte testazo, se encargó de poner la paridad para El Inca.

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