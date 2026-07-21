La escuadra de Barza Trujillo derrotó 2-1 a Unión Miramar, en el Estadio Chan Chan, y a falta de dos jornadas se metió a la pelea por el título del campeonato de la Liga de Ascenso Femenina 2026, que organiza la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Trujillo (LDDFT).

Las dirigidas por Martín Adrianzén sacaron adelante un partido trascendental para sus aspiraciones. Si bien controlaron las acciones, por momentos la ansiedad casi les juega una mala pasada. Los tantos para Barza Trujillo llegaron por intermedio de Fany Diaz y Xiomara Cumapa. Con esta victoria, dependen de sí mismas para clasificar a la etapa provincial de la Copa Perú femenina.

“Un gran triunfo de las chicas que nos pone a un paso de lograr el objetivo que nos habíamos trazado cuando se inició la campaña. Nos quedan dos finales y vamos a prepararnos para lograr las victorias. Hay que destacar el trabajo del entrenador (Adrianzén)”, indicó Jorge Quezada, presidente de Barza Trujillo, que confía en avanzar a la siguiente fase.

PELEADO

En otros resultados de la fecha cinco, el representativo de Unión Dos de Mayo goleó 9-0 a Juventud del Barrio 3 y sumó su quinto triunfo consecutivo, para afianzarse en lo alto de la tabla con 15 puntos.

Además, Real Diamante superó 10-0 a Independiente FC y Juventud Debssa se impuso 6-0 ante Divisiones Menores JD Trujillo para aferrarse a los números en su lucha por lograr el subcampeonato.

ASÍ MARCHAN

Unión Dos de Mayo es líder con 15 puntos. Seguido de cerca por Barza Trujillo con 12 y Unión Miramar con 10. Luego, le sigue Juventud Bebssa con 9, Juventud del Barrio 3 y Real Diamante, ambos con 4, Divisiones Menores JD Trujillo con 3 e Independiente FC sin punto alguno.