La escuadra de Barza Trujillo se reencontró con el triunfo y se metió a la pelea por el título de la Liga de Ascenso Femenina 2026, que organiza la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Trujillo.

Las dirigidas por Martín Adrianzén superaron 3-0 a Real Diamante, en el Estadio Chan Chan de Trujillo. Con este triunfo, llevan 9 puntos y están a tres del líder Unión Dos de Mayo.

“Buen triunfo de las chicas. Hay que ir paso a paso a cumplir la meta de este 2026”, indicó Jorge Quezada, presidente de Barza Trujillo.

En otros resultados de la fecha 4: Juventud DEBSSA 5-2 Juventud del Barrio 3, Independiente FC 0-8 Unión Miramar y Unión Dos de Mayo 2-1 Divisiones Menores JD Trujillo.

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