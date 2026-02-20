Por cuarto año consecutivo, el tradicional Club Berendson se consagró campeón de la XXV Copa Internacional de Natación 2026 Golf y Country Club de Trujillo, desarrollada del 12 al 14 de febrero en la capital liberteña.

ASES

En un torneo que reunió a más de 20 clubes y a algunos de los principales seleccionados nacionales del país, Berendson alcanzó el primer lugar con 1,037 puntos. En segundo y tercer puesto se ubicaron, respectivamente, Streamline Club, que obtuvo 937, y a ACR Olympic Club, que sumó 581 unidades. La diferencia de 100 puntos sobre el segundo lugar reflejó la solidez del equipo campeón a lo largo de las tres jornadas de intensa competencia.

El campeonato contó con la participación de nadadores de alto rendimiento y fue escenario de nuevas marcas y mejoras significativas en los tiempos personales. El Club Berendson compitió con una delegación de 94 nadadores, desde categoría mínima hasta mayores.

Entre los resultados más sobresalientes del certamen, destacaron como campeones en sus respectivas categorías Guillermo Rodas, quien obtuvo el primer lugar en Juvenil A1; Layla Alcántara, monarca en Juvenil A2; Eduardo Saldarriaga, quien se alzó con el título en Juvenil B; y Alessandro Rubio, también primer puesto en Juvenil A2.