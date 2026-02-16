Máquina de goles y favorito al título. Deportivo El Inca inició con pie derecho el campeonato de la Primera División de la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Chao y apabulló 14-0 a Defensor Chao, en el Estadio Municipal Mar Verde, correspondiente a la fecha 2 del Grupo B.

DEMOLEDOR

Desde el pitazo inicial, el cuadro que dirige Luis “Nabo” Bardales, no perdonó y sobre los 10 minutos apareció el goleador Christopher Charún de un derechazo para abrir el marcador. Luego, por la banda izquierda apareció Piero Sáenz para sacar un centro y el ariete Víctor Ruiz no perdonó dentro del área para anotar el 2-0. Sobre los 25′, otra vez apareció Ruiz y poner el tercer tanto para alegría de su hinchada. Cinco minutos más tarde, Ruiz marcaba el cuarto tanto de la tarde.

El Inca quería más goles y Ruiz una vez más, el cuarto tanto de su cuenta personal, y el 5-0 para su escuadra. Antes de irse al descanso, Charún volvía a festejar y era el 6-0 parcial.

En la parte complementaria, la indicación de Bardales para sus muchachos fue claro: mantener la contundencia y marcar la mayor cantidad de goles posibles. El debutante Cleyson Duran también festejó para poner el sétimo tanto en Mar Verde. Se jugaban los 60′ y Charún volvía a anotar. El delantero Fabricio Ruiz estiraba el marcador a 9-0. Luego, Fabiano Silva anotaba el décimo gol para alegría de los seguidores de El Inca. Para sellar la goleada, aparecieron Fabricio Ruiz, Rodolfo Roldán, Niger Vega y Snayder Mauricio.

Cabe mencionar que, El Inca inició las acciones de la siguiente manera: Jorge Castañeda; Cleyson Duran, Ángel Flores, Rodolfo Roldán, Piero Sáenz y Tom Ruiz; Angelo Islado, Niger Vega, Alessandro Ninaquispe; Víctor Ruiz y Christopher Charún.