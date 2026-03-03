El representativo de Defensor Milagro F.C. venció 2-0 al Atlético Kin Rey, por la primera fecha del Grupo B del campeonato de la Primera División de fútbol de Huanchaco.

La novedad en el cuadro morado fue el regreso a las canchas de Daniel Flores, luego de 20 años. “Contento por debutar con el club y sobre todo ayudar a este grupo de jóvenes a cumplir los objetivos”, indicó.

Los tantos para Defensor Milagro F.C. fueron anotados por Diego Reyes y Reynaldo Marcos.

En otros resultados de la serie B: Dean Saavedra 5-1 FC. Las Lomas y Sport Villa del Mar 0-0 Atlético Las Lomas.