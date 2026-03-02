Deportivo El Inca volvió a demostrar su poderío y goleó 9-1 a Deportivo Nuevo Chao, en el Estadio Municipal de Mar Verde, por la cuarta fecha del Grupo B del campeonato de la Primera División de la Liga Distrital de Fútbol de Chao.

SUPERIOR

Si bien El Inca, que dirige el “Nabo” Luis Bardales, terminó los primeros 45 minutos con el marcador en contra (1-0), en la segunda mitad salió con otra mentalidad y se llevó una victoria contundente.

En el inicio de la segunda parte, a los 46 minutos, el volante Rodolfo Roldán infló las redes para marcar la igualdad. Era el 1-1. Luego, sobre los 54′, apareció el goleador Víctor Ruiz para anotar el segundo tanto de la tarde.

El juvenil Alessandro Ninaquispe no perdonó y marcó el 3-1 parcial. Con el dominio completo de las acciones, el experimentado mediocampista Niger Vegas, a los 60′ y 66′, aumentó el marcador. Luego, el defensa Ángel Flores incrementó el score. Era el 6-1. El recién ingresado Fabricio Ruiz, sobre los 80′, respondió la confianza del comando técnico con un golazo.

El volante Cleyson Duran, a los 85′, se hizo presente en el marcador y puso el 8-1. Y para sellar la goleada, Christopher Charún anotó el noveno gol de la tarde.

El Inca lidera la serie B con 9 puntos. Está invicto y lleva 36 goles anotados.