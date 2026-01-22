El noticiero argentino Otra Mañana, del canal A24, informó este jueves que los futbolistas peruanos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña han sido denunciados ante la justicia argentina por una joven de 22 años, quien los acusa de un presunto abuso sexual.

Según el reporte difundido, la denunciante, de nacionalidad argentina, señaló que los hechos habrían ocurrido durante la permanencia del equipo en Montevideo, en el contexto de la gira realizada para participar en la Serie Río de la Plata 2026.

El medio indicó que el caso ya se encuentra en conocimiento de las autoridades judiciales argentinas.

De acuerdo con la información publicada, “La presentación judicial fue realizada en las últimas horas ante el Juzgado Criminal y Correccional a cargo del juez Rabione. Según se informó, la denunciante explicó que el temor, la confusión y el hecho de encontrarse en otro país influyeron en su decisión de no denunciar en Montevideo”.

También se precisó que “Una vez en la Argentina, la joven fue atendida primero en un hospital de San Isidro y luego en el Hospital Muñiz, donde se le practicaron estudios médicos”.