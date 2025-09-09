La escuadra de Deportivo El Inca de Chao recibirá este domingo a ASA F.C. de Chancay (Lima), en el Estadio Mansiche, por el duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Perú.

El Inca, que dirige José Soto, llega a esta instancia como La Libertad 3. Con el apoyo de su hinchada y del aficionado trujillano inicia el camino para intentar llegar a la finalísima y traer la Liga 2 a la provincia de Virú.

El cuadro del distrito de Chao sumó elementos de experiencia a su plantel, como Brayan Molina, quien viene de jugar en JB. Además de Diego Ulloa (exUCV Liga 3) y Diego Pérez (exJuventus FC Liga 3).

“Iniciamos jugando en condición de local y esperamos el apoyo de toda la provincia de Virú y la región para sacar adelante este partido”, dijo Javier Mendoza, presidente de El Inca.