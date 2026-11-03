Sufriendo más de la cuenta, Deportivo El Inca derrotó ayer 2-1 al Atlético Evza de Huánuco, en el Estadio Mansiche de Trujillo, y clasificó a los octavos de final de la Copa Perú. El cuadro de la provincia de Virú está entre los 16 mejores clubes del fútbol amateur y sueña con llegar a la Liga 2 del próximo año.

PELEADO

Si bien El Inca tuvo el balón y controló el juego, no supo reflejar esto en el marcador. Arriba, la “Pulga” Alexander Rodríguez e Ichiro Plasencia buscaban romper la defensa visitante.

Sin embargo, cuando se jugaban los 40′, apareció Jhon Barrueta, tras un pase de Ballack del Águila, para conectar el balón de derecha, ante una mala salida del golero de El Inca, Denzel Caña. Fue el primer tanto del encuentro.

REACCIÓN

Para la segunda mitad, El Inca, dirigido por el “Nabo” Luis Bardales, encontraría la paridad sobre los 50 minutos. La “Pulga” Rodríguez ejecutó un tiro de esquina y dentro del área Joao Neyra no perdonó y conectó el balón con golpe de cabeza para anotar el 1-1.

Cuando se jugaban los 79′, el volante Adrián Mujica inició un contragolpe y la jugó en corto para la “Pulga” Rodríguez, que pisó el área, le pegó cruzado y envió el balón al fondo del arco huanuqueño defendido por Mark Shupingahua, decretando el segundo tanto que le dio la victoria a El Inca.

Cabe mencionar que, en los minutos finales, Caña cometió una falta infantil y le mostraron la tarjeta roja. El cuidavallas de El Inca se perderá el duelo de ida de los octavos de final.

SE VIENE

En los octavos de final del fútbol macho, El Inca chocará ante Sociedad Tiro N° 28, campeón de la región Pasco. El duelo de ida será en la ciudad de Trujillo y la revancha en el Estadio La Amistad, en Colquijirca (Pasco).

El ganador de esta llave chocará en los cuartos de final con el vencedor del encuentro entre Vinicunca FC (Cusco) y Sport Machete (Huancavelica).

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