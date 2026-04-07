Deportivo El Inca continúa imparable en el campeonato de la Primera División de fútbol de Chao y derrotó 10-0 a Defensor Tizal para asegurar su clasificación a la fase provincial de la Copa Perú de la zona Virú. Los dirigidos por Luis Bardales quedaron a una jornada de asegurar el título.

SUPERIOR

Desde el pitazo inicial, El Inca se encargó de controlar el juego y así llegó el tanto de Jorge Esparza que de un zapatazo anotaba el 1-0. Luego, el volante Kidman Ávila marcaba el segundo tanto para el cuadro azul y blanco. Antes de irse al descanso, el mediocampista Cristian Ipushima se encargaba de anotar el tercer tanto.

En la pate complementaria, aumentaron la cuenta Angelo Islado (2), Rodolfo Roldán (2), Juan Ruiz (2) y Emerson Aguilar.

ASÍ MARCHAN

El Inca es líder en solitario con 6 puntos. Luego, le siguen Unión Tizal (4), Juventud Chao (1) y Defensor Tizal (0).