Imparable. Deportivo El Inca no tuvo problemas y ayer aplastó por 13-0 a La Túpac, en el Estadio Municipal Mar Verde, por la fecha 3 del Grupo B del campeonato de la Primera División de fútbol de Chao.

SUPERIOR

El cuadro azul y blanco, al mando de Luis Bardales, demostró su superioridad desde el pitazo inicial. A los 3 minutos de juego, apareció Víctor Ruiz para anotar el 1-0. Dos minutos más tardes, el experimentado Niger Vega se encargó de marcar el segundo tanto de la tarde.

Sobre los 8′, el ariete Alessandro Ninaquispe no perdonó y venció la resistencia del arquero Luis Gonzales. Luego, el mismo Ninaquispe a los 15′ y 20′, aumentaba la goleada para alegría de su hinchada. Para marcar el sexto tanto, Rodolfo Roldán, desde el lanzamiento de los doce pasos, anotó el 6-0 parcial.

LIQUIDA

En la parte complementaria, a los 47′, Ruiz empujó el balón al fondo de la red. Era el 7-0. Corrían los 58′ y Ruiz marcaba el ‘hat-trick’ para su cuenta personal y el octavo tanto para El Inca. Luego, cuando el reloj marcaba los 72′, apareció Fabricio Ruiz para colocar el 9-0.

Vega, desde el punto de penal, volvía a vencer la valla de Gonzales. Era el 10-0. Para sellar la goleada, aparecieron Mateo Ruiz (85′) y Fabricio Ruiz (80′ y 90′).

ASÍ MARCHA

El Inca suma seis puntos en dos presentaciones. Además, han anotado 27 tantos y no han recibido ningún gol.