Deportivo El Inca igualó 2-2 en su visita ante F.C. Santa Rosa, en el Estadio Huancaquito Bajo (Virú), por la primera fecha del Grupo A de la etapa provincial de la Copa Perú de la zona de Virú.

El cuadro local abrió la cuenta por intermedio del “Búfalo” Armando Aguirre, desde el lanzamiento de los doce pasos, sobre los 28’. El volante Jesús Tapia, a los 45’, emparejó el marcador para el campeón de Chao.

Para la segunda mitad, a los 48’, Angelo Islado anotaba el segundo tanto para El Inca. Sin embargo, el defensa Ángel De La Cruz, con golpe de cabeza, anotó la paridad al minuto 61’ para el cuadro local. Por la serie B, en Guadalupito, Sport Libertad 1-3 ante Unión Juventud Mochica.

DE CANDELA

En la segunda jornada, FC Santa Rosa recibirá a Unión Tizal. El encuentro está programado para el domingo 3 de mayo, a las 3:30 p.m. en Huancaquito. Mientras por la serie B, en Guadalupito, Sport Libertad recibe a Unión Virú.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad