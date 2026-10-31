El squashista peruano Diego Elías se consagró campeón del SmartCentres Canada Cup 2026 tras imponerse por 3-0 al mexicano Leonel Cárdenas en la final disputada este viernes 30 de octubre en Toronto, Canadá.

El connacional ganó el encuentro con parciales de 11-2, 11-6 y 11-5, y sumó un nuevo título a su destacada temporada internacional.

Elías dominó ampliamente el primer set y consiguió una ventaja de 9-1 antes de cerrar el juego por 11-2. En la segunda manga, el peruano logró tomar distancia y se impuso por 11-6.

En el tercer parcial, Diego Elías obtuvo la victoria por 11-5. Y así, aseguró el campeonato sin ceder ningún set en la final del torneo canadiense.

A second title of the season for @diegoelias96 🏆 Result: Smart Centres Canada Cup 2026 Men's Final 🇵🇪 [1] Diego Elias beats [2] Leonel Cardenas 🇲🇽 3-0: 11-2, 11-6, 11-5 (45m) https://t.co/r0iRi06YyM — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) October 30, 2026

Con este resultado, Diego Elías alcanzó su sexto título del año. Entre sus anteriores conquistas figuran el El Gouna International Squash Open, el PSA Squash Tour, el Campeonato Panamericano de Squash, el Campeonato Sudamericano de Squash y el CIB Egyptian Squash Open, consolidando una temporada de importantes triunfos en el circuito internacional.

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