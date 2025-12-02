Con broche de oro cerró la Academia Deportiva El Niño FC la primera etapa de la Segunda División del fútbol esperancino, denominada “I Copa Universidad Privada de Trujillo-UPRTI”, al ganar el Grupo E sumando 27 puntos.

IMPARABLE

El cuadro rojo y blanco, que tiene en la dirección técnica a José Ramírez Cubas, sufrió más de la cuenta para vencer por 1-0 a Star F.B.C. El tanto llegó de los pies del goleador Ricky Woolcott, quien no perdonó dentro del área y le dio los tres puntos.

Desde la llegada de Ramírez Cubas, El Niño ganó sus siete encuentros. Además, anotaron 40 tantos y solo recibieron cinco goles en su pórtico.

El Niño terminó como puntero de la serie E con 21 puntos. Luego, le siguieron Star F.B.C con 15, Alex Trujillo con 8, Atlético Marcelo Bielsa y Real Madrid Junior con 4.

OBJETIVO

Jorge Velásquez, presidente de El Niño, destacó que ahora, en la segunda fase del torneo de ascenso de la liga esperancina, hay que ganar todos los encuentros para llegar a la Primera División del 2026.

“El proyecto es llegar a la máxima división del fútbol esperancino y esperamos lograrlo. Estamos por buen camino, hay que seguir entrenando fuerte y manteniendo la humildad. Tenemos un plantel de jóvenes con hambre de gloria”, apuntó.