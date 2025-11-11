El Carlos A. Mannucci continuará militando en la Liga 2 el próximo año y esto se debe a que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó el recurso que había presentado la directiva trujillana que buscaba anular su descenso en la Liga 1 del 2024.

Ante ello, la dirigencia tricolor, que encabeza Raúl Lozano Peralta, mediante un comunicado informó que han tomado la decisión de trasladar la posta a una nueva conducción.

“La actual junta directiva iniciará el proceso para trasladar la posta a una nueva conducción, de manera ordenada, transparente y con pleno resguardo del patrimonio e identidad del club”, informaron.

Como se conoce, Lozano Peralta asumió la presidencia carlista en setiembre de 2015 y en 10 años de gestión, logró el ansiado ascenso en la temporada 2018. Además, disputaron la fase previa de la Copa Sudamericana 2021. Y el año pasado, luego de seis años en la máxima división del fútbol peruano, perdieron la categoría.

ANALIZARÁN PROPUESTAS

Desde tienda tricolor detallaron que esperan que nuevos inversionistas presenten sus propuestas y que serán analizadas por la directiva.

“Hacemos un llamado a inversionistas y empresarios, nacionales e internacionales, que estén dispuestos a ponerse la camiseta, respetar y cuidar la institución, y continuar el trabajo serio y profesional ya iniciado”, remarcaron en el comunicado de prensa.