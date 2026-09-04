Los nadadores trujillanos Fiorella Rodríguez y Oskar Vértiz, de las filas de Streamline Club, ya se encuentran en Santa Fe, Argentina, para participar en el Mundial de Aguas Abiertas. La delegación está acompañada del técnico Diego Sosa, quien fue convocado por la selección peruana para esta competencia.

El certamen tendrá como escenario el Club Náutico del Lago Sur, ubicado en el Parque del Sur. Este escenario es un lago de agua dulce situado junto al río Salado, el cual recibirá a más de 280 atletas procedentes de más de 40 países.

Según la programación sus pruebas comenzarán el viernes 4 de septiembre, día en que Fiorella Rodríguez competirá en los 7.5 Km y Oskar Vértiz en los 5 Km. El sábado, ambos volverán a las aguas del Lago del Parque del Sur para disputar la prueba de 3 kilómetros, mientras que para el domingo está programada la competencia de relevos, donde nuestros nacionales tendrán también participación.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad