Empezaron los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho -Lima 2025 y este domingo 16 de noviembre la llama bolivariana llegó al Perú como parte del cronograma oficial y fue encabezada por el presidente de la República, José Jerí.

En su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, el mandatario recibió la linterna bolivariana de parte del Comité Olímpico Peruano (COP), Renzo Manyari, quien lo trajo desde Caracas.

De este modo, Jerí llevó la linterna hasta los exteriores del terminal aéreo junto al presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña, quien a su vez llevó la antorcha bolivariana. Luego, se tuvo un encuentro con las integrantes de la selección peruana de fútbol femenino.

La llama iniciará un recorrido de 3,500 km por ciudades como Chiclayo, Cusco, Machu Picchu, Arequipa, Paracas y Ayacucho, acompañada por más de 100 relevistas.

El trayecto terminará el 22 de noviembre con el encendido del pebetero en el Real Felipe, antes de continuar hacia Paracas y Ayacucho para la segunda ceremonia inaugural.

Cabe mencionar que la llama bolivariana representa la unidad deportiva de la región y el espíritu bolivariano que une a los países miembros de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo).

Asimismo, en la ceremonia estuvieron presentes el canciller Hugo de Zela; ministro de Educación, Jorge Figueroa; presidente de Odebo, Blatazar Medina; director ejecutivo de Lima Airport Partners (LAP), Juan José Salmón, alcalde de Miraflores, Carlos Canales, entre otras autoridades.