Con la presencia de seis representantes de Arequipa, la delegación peruana, integrada por 141 deportistas de entre 14 y 17 años, se alista para competir en la cuarta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se desarrollará del 12 al 21 de abril en Panamá.

Encabezando la lista figura la tenista Yleymi Muelle, quien llega al certamen como una de las principales cartas nacionales en tenis de campo. En judo, Prizzila Lam y Axel Díaz integran el equipo peruano, ambos con proyección internacional y sólidas actuaciones previas en torneos formativos.

La participación arequipeña se completa con el gimnasta Daniel Carbajal, quien buscará destacar en una disciplina altamente técnica; el velocista Thiago Goyzueta, llamado a competir en pruebas de pista; y el arquero Thierry Málaga, una de las mayores promesas nacionales en tiro con arco.

En total, Perú competirá en 18 disciplinas deportivas, que incluyen boxeo, esgrima, levantamiento de pesas, karate, entre otras pruebas que reunirán a las futuras figuras deportivas del continente.

La presencia de seis atletas arequipeños subraya el avance del deporte formativo en la región y el trabajo de las academias y federaciones locales, que continúan impulsando a jóvenes talentos hacia escenarios internacionales.