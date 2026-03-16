Como el ave fénix, la escuadra de Juventud Bellavista FBC renació y con tres triunfos consecutivos se metió a la pelea para ganar el Grupo A del campeonato de la Primera División de fútbol de La Esperanza. El cuadro rojo y crema derrotó 1-0 a Deportivo Fortaleza, en la jornada cinco.

SUPERIOR

Con el debut de la “Hiena” Alexi Gómez en el ataque y el regreso del “Oso” Andy Pando, el JB dominó por completo las acciones. A los 27’, el ariete Pando, con golpe de cabeza, asustó el pórtico de Ignacio Araujo.

Corrían los 85’ y en la tribuna el hincha del JB ya estaba impaciente. El exseleccionado nacional Gómez ejecutó un tiro de esquina y en el área apareció Giancarlo Peña para conectar el balón y anotar el tanto del triunfo para sus colores.

“Gracias a Dios se dio el resultado. Tenemos un equipo muy compacto y de jerarquía. A la hinchada decirle que nos sigan acompañando y que vamos a pelear por lograr el título”, indicó Peña.

Por su parte, el “Piojo” Andrés López destacó que es una victoria clave. “Necesitábamos este triunfo. Vamos a luchar por lograr el campeonato”, dijo.

ASÍ MARCHAN

JB suma 10 puntos y comparte el liderato con Deportivo Fortaleza y Sport Fraternidad. Luego, le siguen José Olaya (9), Sanqui FBC (8), Deportivo Indoamérica (7), 200 Millas (0) y Arco Iris (0).