La escuadra de Juventud Bellavista FBC goleó ayer 5-0 a Arco Iris en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre y se metió a la pelea por ganar el Grupo A del campeonato de Primera División de fútbol de La Esperanza. Los dirigidos por Marcial Rojas tienen tres finales para buscar clasificar al cuadrangular por el título.

SUPERIOR

El experimentado Eider Ruiz se encargó de abrir el marcador al minuto de juego para alegría de los seguidores de JB. Luego, cuando se jugaban los 28′, apareció Emerson Salazar para inflar las redes y colocar el segundo tanto.

Ya en la parte complementaria, sobre los 55′, otra vez Ruiz se hizo presente en el marcador. Era el 3-0 parcial. Para sellar el triunfo apareció el ariete Jonathan Ruiz, a los 60′ y 85′.

ASÍ MARCHAN

Con esta victoria, JB suma 7 puntos y le pisa los talones a Deportivo Fortaleza y Sport Fraternidad, ambos punteros con 10 unidades. En la próxima jornada, JB chocará ante Fortaleza.