La escuadra de Juventud Bellavista FBC rescató un punto sobre el final del juego e igualó 2-2 ante Sport Milagro Bombonera de El Porvenir, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre de La Esperanza, por la jornada tres del Grupo B de la fase provincial de la Copa Perú Trujillo.

SORPRESA

Sobre los 9 minutos, por la banda izquierda, apareció Cleyver Cruzado para sacar un centro y dentro del área estuvo el experimentado Jesús Chávez para conectar el balón y vencer la resistencia del arquero de JB, Germán Pinillos, y colocar el 1-0.

El cuadro rojo y crema buscó la paridad con Andy Huamán, hilvanando las jugadas de gol y tratando de alimentar a Mario Ceballos y Eider Ruiz. Cuando se jugaban los 22’, la “Hiena” Alexi Gómez incursionó por la banda derecha, levantó la mirada y le puso un centro en la cabeza a Jair Lovera, quien se elevó por los aires y conectó el balón para superar al cuidavallas Michael Santisteban, decretando el 1-1.

A pesar de la paridad, Bombonera decidió no arriesgar y trató de cuidar el punto de oro. Destacando el trabajo de “Hulk” Fran Vilela, que se convirtió en el mejor elemento en la línea defensiva para el cuadro morado. Antes de irse al descanso, Chávez estrelló un remate en el travesaño.

En la parte complementaria, otra vez volvió a sorprender la visita. El ariete José Núñez no perdonó dentro del área y marcó el segundo tanto cuando se jugaban los 50’. El rojo y crema tuvo una opción clara para emparejar las acciones, pero Ceballos no pudo convertir desde los doce pasos y Santisteban le adivinó el disparo para ahogarle el grito de gol.

Cuando el cotejo expiraba, llegó un tiro de esquina ejecutado por la “Pulga” Arly Benites. El balón se paseó por el área y el experimentado Giancarlo Peña, con golpe de cabeza, anotó el 2-2 final sobre los 92’.

En la serie B, JB y Bombonera comparten la punta con 7 puntos. Luego, le siguen Celtic Salaverry y Sport San Agustín de Moche, con un punto.

TODA LA FECHA

Por el Grupo A: Atlético Las Lomas 2-1 Carlos Manuel Cox y FC Sport River 3-1 José Olaya. En esta serie, FC Sport River es líder con 9 puntos. Luego, le pisan los talones José Olaya, con 6; Atlético Las Lomas, con 3; y Carlos Manuel Cox, sin punto.

Por la serie C: Racing Club 1-0 Alfonso Ugarte y MLV & Domínguez 2-4 Atlético La Puente. Acá, La Puente lleva 9 puntos. Luego, le siguen Racing Club (4), MLV (2) y Ugarte (1).

Mientras tanto, por el Grupo D: CAR Fénix 0-1 Atlético Los Sauces y Unión Pacífico 1-3 Dean Saavedra. En esta serie, Dean Saavedra y Los Sauces tienen 6, mientras que CAR Fénix y Unión Pacífico sumaron 3.

Por la serie E, en el Municipal de El Porvenir, el Defensor Porvenir goleó 6-0 a Real Aurora de Salaverry.

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