De candela. La escuadra de Juventud El Cruce derrotó 2-0 a FC Las Lomas, en el Estadio Municipal de Huanchaco, y lo alcanzó en el liderato del Grupo B de la Segunda División del fútbol huanchaquero “Copa Ravni”, tras jugarse la quinta jornada.

El Cruce, que en la semana había sumado tres puntos en mesa, salió al campo decidido a quedarse con la victoria. El futbolista Stalind Pompa fue la figura al anotar los dos tantos para su escuadra y quedarse con el nuevo “clásico de Huanchaco”.

En otros resultados de esta serie: Cruzado Sport 3-1 Atlético Libertad y Sport Víctor Larco 0-0 Manolo Salinas.

Los cuadros de Juventud El Cruce y FC Las Lomas comparten la punta con 12 unidades. Luego, le siguen Sport Víctor Larco FC con 7, Cruzado Sport con 6, Manolo Salinas con 4, CA Mannucci Junior con 3 y Atlético Libertad sin punto alguno.

FAVORITO

Mientras tanto, en el Grupo A, CDA Miguel Grau goleó 5-1 a Juventud Huanchaquito y sumó su quinto triunfo consecutivo.

Por la misma serie, Deportivo Victoria 0-5 Talento FC y Deportivo Parma 0-1 Madrid Trujillo Huanchaco.

Miguel Grau es puntero con 15 puntos. Luego, Juventud Huanchaquito y Madrid Trujillo tienen 9, Atlético King Rey y Deportivo Parma sumaron 4, Talento FC se quedó con 3 y Deportivo Victoria tiene 0 unidades.