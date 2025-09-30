Las escuadras de Juventud El Cruce y Fútbol Club Las Lomas volvieron a sumar de a tres y se consolidan como líderes del Grupo B, con seis puntos, en la Segunda División de la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Huanchaco.

INICIO ARROLLADOR

En esta segunda jornada, en el Estadio Municipal de Huanchaco, la escuadra de Manolo Salinas debutó en el ascenso del fútbol huanchaquero y lo hizo goleando 3-1 a Atlético Libertad.

Luego, otro de los favoritos para ganar la serie y pelear por uno de los tres cupos a la máxima división de Huanchaco, Juventud El Cruce FC, sufrió más de la cuenta para vencer por 1-0 a Cruzado Sport.

En el cotejo de fondo, el cuadro de FC Las Lomas superó 5-2 C.A. Mannucci Junior y dejó en claro que también pelear por llegar a la Primera División del próximo año.

En la serie B, los representativos de Juventud El Cruce y Fútbol Club Las Lomas comparten el liderato con 6 unidades. Luego, le siguen Manolo Salinas y Sport Víctor Larco Fútbol Club, con 3 puntos. Los cuadros de Atlético Libertad, Cruzado Sport y C.A. Mannucci Junior son coleros sin punto alguno en dos partidos.

PELEADO

En el Grupo A, Juventud Huanchaquito y CDA Miguel Grau comparten la punta con 6 puntos. Luego, le siguen Madrid Trujillo Huanchaco (3), Deportivo Parma (1), Atlético Kin Rey (1), Deportivo Victoria (0) y Talento FC (0).