Con goles de camerino, FBC Melgar derrotó 2-1 a Universitario de Deportes por la fecha 11 del Torneo Apertura, en un intenso compromiso disputado en el estadio Monumental de la UNSA.

El partido comenzó con un ritmo vertiginoso. Apenas al minuto 1, Matías Zegarra abrió el marcador, y cuatro minutos después, Jhonny Vidales amplió la ventaja para los rojinegros. Sin embargo, la respuesta de Universitario no tardó en llegar y, a los 8 minutos, Jairo Concha descontó para ponerle emoción al encuentro.

El planteamiento del técnico Miguel Rondelli fue efectivo desde el arranque, apostando por un ataque dinámico con Vidales como referente ofensivo y Zegarra con constante proyección. La única variante respecto al duelo anterior ante Sport Boys fue el ingreso de Alec Deneumostier en reemplazo del suspendido Jesús Alcántar.

En el mediocampo, Nelson Cabanillas, Walter Tandazo y Javier Salas dominaron la primera línea, mientras que Nicolás Quagliata y Lautaro Guzmán se mostraron peligrosos en los contragolpes, complicando constantemente a la defensa crema con su velocidad y desequilibrio.

Para la segunda mitad, el ingreso de Bernardo Cuesta le dio un nuevo aire al ataque de Melgar. El delantero retornó tras cumplir una fecha de suspensión y aportó experiencia en ofensiva, especialmente cuando Vidales evidenciaba desgaste físico por el intenso trajín del partido.

Universitario tuvo la opción más clara para igualar el marcador a los 80 minutos, pero Miguel Silveira falló su remate, enviando el balón por encima del travesaño. En los minutos finales, el conjunto crema presionó con insistencia en busca del empate, generando tensión en el arco local.

Melgar también contó con ocasiones para ampliar la ventaja. A los 82 minutos, Quagliata logró ingresar al área entre tres defensores, pero su remate salió desviado. Poco después, el recién ingresado Alejandro Ramos desperdició otra clara oportunidad al cruzar demasiado su disparo, con el arquero Miguel Vargas ya vencido.

Rojinegros festejan goles del FBC Melgar que venció 2-1 a Universitario, por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Rojinegros tras victoria del FBC Melgar 2-1 a Universitario, por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Partido del FBC Melgar que venció 2-1 a Universitario, por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar vence 2-1 a Universitario, por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar vence 2-1 a Universitario, por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Victoria del FBC Melgar 2-1 a Universitario, por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar 2-1 a Universitario, por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Partido del FBC Melgar que venció 2-1 a Universitario, por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Partido del FBC Melgar que venció 2-1 a Universitario, por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar vence 2-1 a Universitario, por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Con este resultado, Melgar suma 17 puntos y se ubica momentáneamente en la quinta posición del Torneo Apertura, mientras que Universitario permanece cuarto con 18 unidades.