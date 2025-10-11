La reciente vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú y el incremento de la criminalidad ha activado las alarmas en torno a la estabilidad política del país y sus posibles efectos en eventos internacionales. Uno de ellos: la final de la Copa Libertadores 2025, programada para disputarse en el Estadio Monumental de Lima.

Según reportes de diversos medios de comunicación, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) estaría evaluando internamente la posibilidad de retirar la sede a Lima por razones de “inestabilidad institucional”.

Contradictorio

Las fuentes indican que se trata de un análisis preliminar y que aún no hay decisión tomada, pero el recuerdo de lo ocurrido en 2019, cuando la final fue trasladada de Santiago a Lima por protestas en Chile, mantiene la posibilidad abierta.

En contraste, medios como El Comercio y Canal N citan fuentes dentro de Conmebol que aseguran que “hoy, Lima sigue siendo la sede”, y desde la Federación Peruana de Fútbol se insiste en que no se ha recibido ningún aviso oficial de reconsideración.

En Universitario de Deportes tampoco se han pronunciado y siguen con los trabajos en el Estadio Monumental, que fue confirmado como sede de la final del torneo continental que se jugará, de no mediar inconveniente, el próximo 29 de nov

Segunda vez

El Monumental volverá a acoger la final continental luego que, en 2019, fuera sede del encuentro entre Flamengo y River Plate.

El 29 de noviembre se jugará la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental.