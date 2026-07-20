Un día después de la derrota de Argentina frente a España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Lionel Messi compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó el impacto que le dejó la caída en el partido decisivo.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, escribió el capitán de la selección argentina en su cuenta de Instagram, en su primera reacción pública tras la derrota por 1-0 ante España en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

El domingo, Messi abandonó el estadio junto al resto de sus compañeros sin ofrecer declaraciones a la prensa después del encuentro, que se resolvió en la prórroga con un gol del delantero español Ferran Torres.

El capitán destacó el recorrido de la Albiceleste

En su publicación, el delantero del Inter Miami agradeció el respaldo de los aficionados y resaltó el esfuerzo realizado por el plantel durante el torneo.

“Pero también me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.

Messi recordó además que Argentina alcanzó dos finales consecutivas de la Copa del Mundo, luego del título conseguido en Qatar 2022 y el subcampeonato obtenido en el Mundial 2026.

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, escribió el futbolista.

Felicitó a España por el título mundial

En la parte final de su mensaje, el capitán argentino agradeció las muestras de apoyo recibidas tras la final y destacó la unión generada entre los aficionados durante el torneo.

“Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.

Messi también dedicó unas palabras al nuevo campeón del mundo.

“También quiero felicitar a España por el campeonato”, concluyó.

Su regreso al Inter Miami aún no tiene fecha

Según reportes de la prensa argentina, Lionel Messi no integró el grupo de jugadores que regresó el lunes a Buenos Aires tras la final.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que algunos integrantes del plantel se reincorporarán directamente a sus clubes, mientras que otros iniciarán un período de descanso. Por su parte, el Inter Miami todavía no ha confirmado cuándo Messi y Rodrigo De Paul volverán a entrenar con el equipo para disputar la temporada de la MLS.