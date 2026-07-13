Lionel Messi podría enfrentar por primera vez a la selección de Inglaterra en un partido oficial con la camiseta de Argentina, cerrando uno de los pocos capítulos pendientes en una carrera repleta de récords y títulos.
A diferencia de otras potencias del fútbol mundial, el conjunto inglés nunca coincidió con Messi en un encuentro internacional, debido a circunstancias del calendario y decisiones deportivas que marcaron sus primeros años con la selección absoluta.
“Jugué contra todos menos contra Inglaterra, y es especial porque es una selección grande, es una potencia, y siempre es lindo jugar partidos de este estilo”, señaló el capitán argentino tras la clasificación de su equipo.
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Una rivalidad con historia en los Mundiales
Argentina e Inglaterra protagonizan una de las rivalidades más recordadas de la historia de las Copas del Mundo.
El antecedente más emblemático corresponde a los cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando la Albiceleste se impuso por 2-1 con los dos históricos goles de Diego Maradona, conocidos como “La Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.
Posteriormente, ambas selecciones volvieron a enfrentarse en los Mundiales de Francia 1998 e Inglaterra se impuso en la fase de grupos de Corea-Japón 2002.
También disputaron encuentros amistosos en 1991, 2000 y 2005.
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¿Por qué Messi nunca jugó contra Inglaterra?
Messi debutó con la selección mayor de Argentina en agosto de 2005, en un amistoso frente a Hungría.
Aquel día fue expulsado pocos segundos después de ingresar al campo por un golpe sobre un defensor rival, sanción que le impidió disputar el amistoso frente a Inglaterra, jugado en noviembre de ese mismo año en Ginebra.
Ese encuentro terminó con victoria inglesa por 3-2. Mientras Wayne Rooney y Michael Owen marcaron para los europeos, Hernán Crespo y Walter Samuel anotaron para Argentina.
Messi siguió el partido desde las tribunas y días después volvió a vestir la camiseta albiceleste en un amistoso frente a Catar.
Un nuevo capítulo para una carrera histórica
Desde su debut internacional, Messi se consolidó como el máximo referente de la selección argentina y uno de los futbolistas más importantes de la historia.
Un eventual enfrentamiento frente a Inglaterra añadiría un nuevo episodio a su trayectoria, al enfrentar por primera vez a un rival histórico con el que nunca coincidió sobre el terreno de juego.