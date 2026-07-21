El capitán de la selección argentina llegó en un vuelo privado a Rosario para pasar unos días con su familia. Su regreso se produce tras el subcampeonato mundial y en medio de la preocupación por la salud de su padre, Jorge Messi. (Foto: AFP).
El capitán de la selección argentina llegó en un vuelo privado a Rosario para pasar unos días con su familia. Su regreso se produce tras el subcampeonato mundial y en medio de la preocupación por la salud de su padre, Jorge Messi. (Foto: AFP).

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, llegó este martes a Rosario, en la provincia de Santa Fe, para descansar junto a su familia luego de disputar la final de la Copa del Mundo, en la que la Albiceleste cayó por 1-0 frente a España.

De acuerdo con fuentes del Gobierno de Santa Fe citadas por la agencia AFP, el futbolista aterrizó en el aeropuerto de Rosario alrededor de las 6:30 a. m. (hora local) a bordo de un vuelo privado, acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos.

Poco después de su llegada, el medio deportivo ESPN difundió imágenes en las que se observa al delantero ingresando en una camioneta a su vivienda ubicada en un barrio privado de Funes, localidad cercana a Rosario donde suele hospedarse cuando visita su ciudad natal.

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Regreso tras la final del Mundial

La noche del lunes, parte del plantel argentino regresó a Buenos Aires junto al director técnico Lionel Scaloni y el cuerpo técnico. A su llegada fueron recibidos por miles de aficionados que se congregaron para agradecer la campaña realizada durante el torneo.

Otros integrantes del seleccionado viajaron directamente a distintas ciudades para reincorporarse a sus respectivos clubes.

Messi, quien había conquistado el título mundial en Catar 2022, no pudo revalidar la corona en esta edición del torneo. A pesar del resultado en la final, el delantero fue una de las principales figuras del certamen al registrar ocho goles y cuatro asistencias, liderando a la selección argentina durante toda la competencia.

Sin embargo, el conjunto albiceleste vio interrumpido su recorrido en la final frente a España, resultado que dejó al capitán visiblemente afectado tras el pitazo final.

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Preocupación por la salud de Jorge Messi

El regreso del futbolista a Argentina también coincide con la situación de salud de su padre y representante, Jorge Messi.

Tras diversas versiones difundidas durante el Mundial, la familia informó en junio que Jorge Messi se encontraba bajo seguimiento médico, aunque no ofreció mayores detalles sobre su estado.

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