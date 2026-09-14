Se bajó el telón de la Fase Regional del campeonato de la Liga 2 Caliente, donde luego de 18 fechas el cuadro de Carlos A. Mannucci concluyó en la segunda ubicación del Grupo1, con 30 puntos, y con ello obtendrá dos puntos de bonificación para la Fase Final.

RIVALES

Los tricolores, que ayer les tocó descansar en su serie, se vieron beneficiados tras el empate (0-0) de Deportivo Llacuabamba y Pirata Fútbol Club.

Mannucci, que alcanzó los 30 puntos, solo se vio superado por Unión Comercio con 32, que ganó el Grupo 1.

Ahora, en la Fase Final, Mannucci integrará el Grupo C donde chocará ante Bentín Tacna Heroica (segundo del Grupo 2), Universidad San Martín (quinto del Grupo 1) y Alianza Universidad (quinto del Grupo 2). Serán partidos de ida y vuelta; es decir, seis jornadas donde el ganador de esta serie avanzará al Playoffs de ascenso (semifinal).

El club trujillano llegará con la ventaja de tener ya dos puntos y que serán claves en su objetivo por quedarse con el Grupo C, para así tentar el ansiado retorno a la máxima división del fútbol peruano.

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