El arquero Manuel Neuer anunció este miércoles su retiro definitivo de la selección de Alemania, poniendo fin a una trayectoria de 16 años con la “Mannschaft”.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el guardameta lamentó la eliminación del conjunto alemán ante Paraguay en el Copa Mundial de la FIFA 2026.

“La eliminación temprana en el Mundial es extremadamente decepcionante. Hemos quedado claramente por debajo de las expectativas y deberíamos haber llegado más lejos en este torneo. Este desenlace duele muchísimo”, escribió en Instagram.

Neuer, de 40 años, explicó que decidió regresar a la selección tras haberse retirado en 2024 porque siempre sintió un profundo orgullo por representar a su país.

Además, señaló que su objetivo era aportar su experiencia a las nuevas generaciones.

“Quería apoyar de la mejor manera posible a los jugadores jóvenes, tanto dentro como fuera del campo, y ayudar al fútbol alemán”, expresó.

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Un campeón del mundo se despide

El arquero disputó 128 partidos con la selección alemana y fue una de las principales figuras del equipo que conquistó el título del Mundial de Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.

Pese al desenlace en el Mundial 2026, aseguró que no se arrepiente de haber regresado al combinado nacional.

“A pesar de este amargo final, no me arrepiento ni por un segundo de haber dado este paso. Mi decepción es indescriptible, pero aun así siento una enorme gratitud. Gracias por vuestro apoyo a lo largo de todos estos años y durante este torneo”, concluyó.

Por el momento, Neuer continuará su carrera en el FC Bayern Munich, con el que mantiene contrato hasta junio de 2027.