Con la participación de más de 40 equipos, se inauguró el II Campeonato de Fútbol Máster denominado “Leyendas del deporte esperancino”, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre de La Esperanza.

El evento que es organizado por la comuna distrital esperancina se disputa en las categorías 40, 50, 55, 60 y 65 años. Los participantes demostrarán su talento, disciplina y espíritu deportivo durante aproximadamente dos meses de competencia. Durante la inauguración, las delegaciones protagonizaron un colorido desfile que llenó de entusiasmo a los asistentes.

El alcalde distrital, Wilmer Sánchez Ruiz, destacó la importancia de promover espacios que fomenten el deporte y la vida saludable.

“Este campeonato representa un merecido reconocimiento a quienes han dejado huella en la historia deportiva de nuestro distrito”, expresó la autoridad.

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