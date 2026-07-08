El Mundial 2026 comenzó el 11 de junio con 48 selecciones, el doble de participantes respecto a la edición de Catar 2022. Tras la fase de grupos y las rondas eliminatorias, únicamente ocho equipos continúan en la lucha por el campeonato.

Entre los eliminados figuran los tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá—, además de campeones del mundo como Brasil, Alemania y Uruguay. También quedaron fuera selecciones consideradas candidatas, como Países Bajos y Portugal.

Los cuartos de final reunirán a Argentina, Francia, España, Inglaterra, Marruecos, Bélgica, Suiza y Noruega.

Francia convence y Argentina resiste

Francia ratificó su condición de favorita al avanzar tras superar por 1-0 a Paraguay en octavos de final, gracias a un penal que le permitió resolver un encuentro más complicado de lo previsto.

Argentina, vigente campeona del mundo, mantiene vivas sus opciones de defender el título. En octavos protagonizó una de las remontadas más impactantes del torneo al revertir un 2-0 frente a Egipto y terminar imponiéndose por 3-2.

El encuentro estuvo marcado por la polémica arbitral. La Federación Egipcia cuestionó la actuación del árbitro y solicitó que no vuelva a dirigir en el resto del campeonato, alegando un gol anulado y un penal no sancionado a favor de su selección.

Messi y Mbappé protagonizan la lucha por el gol

A sus 39 años, Lionel Messi continúa siendo la principal figura de Argentina. El delantero acumula ocho goles en el torneo y llegó a 21 tantos en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la competición.

Kylian Mbappé, líder ofensivo de Francia, suma siete anotaciones en esta edición y 19 goles mundialistas en su carrera, consolidándose como uno de los principales candidatos a superar ese registro en futuras ediciones.

La carrera por la Bota de Oro también incluye a Erling Haaland, con siete goles para Noruega; Harry Kane, con seis para Inglaterra; y a Jude Bellingham, Ousmane Dembélé y Mikel Oyarzabal, quienes registran cuatro tantos cada uno.

El récord de 13 goles en una sola Copa del Mundo, establecido por Just Fontaine en 1958, aún permanece vigente, aunque varios atacantes mantienen opciones de alcanzarlo.

España e Inglaterra buscan confirmar su crecimiento

España llega fortalecida tras eliminar a Portugal en los octavos de final, mientras que Inglaterra ha encontrado en Harry Kane y Jude Bellingham a sus principales referentes ofensivos para seguir aspirando a conquistar un título que no consigue desde 1966.

Aunque Argentina, Francia, España e Inglaterra parten como favoritos para alcanzar las semifinales, selecciones como Marruecos, Bélgica, Suiza y Noruega buscarán sorprender en la recta final del campeonato.

Marruecos y Bélgica ya conocen lo que es disputar unas semifinales mundialistas, mientras que Suiza no alcanzaba los cuartos de final desde el torneo de 1954 y Noruega busca hacer historia con la mejor campaña de su historia.

La final del Mundial 2026 está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en las afueras de Nueva York.