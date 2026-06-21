El Mundial 2026 registra una asistencia de 2.307.947 espectadores en los primeros 36 partidos disputados en México, Canadá y Estados Unidos, según datos difundidos este sábado.

La cifra representa un promedio de 64.110 aficionados por encuentro, mientras que el 99,54 % del aforo disponible en los estadios estuvo ocupado durante esta primera fase del torneo.

La Copa del Mundo se acerca al récord de asistencia de 1994

Con un calendario ampliado de 104 partidos, el Mundial 2026 se perfila para superar el récord histórico de espectadores establecido durante la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994.

Aquella edición reunió a 3.587.538 aficionados y mantiene hasta ahora la marca de mayor asistencia acumulada en la historia del torneo.

El actual campeonato, organizado por México, Canadá y Estados Unidos, todavía tiene por delante más de la mitad de sus encuentros, por lo que las cifras proyectadas apuntan a una nueva marca.

Un torneo con formato ampliado

La edición de 2026 es la primera en contar con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos, una expansión respecto a los anteriores mundiales de 32 equipos.

El aumento del número de encuentros y la alta demanda de entradas han impulsado los niveles de asistencia registrados hasta el momento.