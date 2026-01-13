César Murillo Peña, de 8 años, fue elegido jugador revelación del 2025 por el Consorcio Deportivo Torneos y Competencias Asociación (TCA), tras su destacado rendimiento en todos los campeonatos organizados durante el año.

Representando a la Academia Universitario Trujillo, el niño de Sayapullo se consolida como una de las grandes promesas del fútbol liberteño en la categoría 2017. Juega como delantero, específicamente como atacante por derecha, y ha sido clave en el frente ofensivo de su equipo.

Con apenas ocho años, “Samu” ha demostrado un nivel competitivo notable en cada jornada. Juega como delantero por derecha, una posición desde la cual ha generado desequilibrio, goles y asistencias. Su velocidad, lectura de juego y capacidad para encarar lo han convertido en una de las piezas más peligrosas del ataque en la categoría 2017.

Este premio no solo celebra su rendimiento individual, sino que también representa un hito para su distrito natal ubicado en la provincia de Gran Chimú.

“Me siento muy orgullosa y agradecida de Dios por permitir esos logros que tiene”, indicó su madre Estela Peña. Por su parte, su padre, Julio Murillo, se mostró feliz. “Es gracias a su esfuerzo y puntualidad”, dijo.