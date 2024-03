Oliver Sonne logró hacer su gran debut con la Selección Peruana durante el amistoso internacional FIFA, donde Perú venció 2-0 a Nicaragua. El futbolista del Silkeborg IF de Dinamarca fue recibido por todo lo alto por los hinchas del estadio Alejandro Villanueva de , quienes pedían a gritos que el ‘Vikingo’ entre a la cancha.

Sonne tuvo una destacada participación en el segundo tiempo, generando peligro en el área rival y cautivando a los espectadores con su desempeño. Sin embargo, el deportista no logró marcar un gol, pero se llevó el cariño de la hinchada en las tribunas.

¿Qué dijo Oliver Sonne sobre su debut en la selección peruana?

Tras el partido, Sonne compartió su emoción en Instagram con un breve mensaje: “ Un día muy especial. ¡Gracias! ”. Su publicación rápidamente obtuvo miles de interacciones y comentarios de sus seguidores y compañeros de equipo, quienes expresaron su alegría por tenerlo.

Incluso, la cuenta de Instagram oficial de la Selección Peruana comentó el post y escribió: “Felicitaciones, causita”. En las imágenes compartidas por Sonne , se le ve luciendo la camiseta bicolor y mostrando su compromiso con el equipo peruano durante el encuentro contra Nicaragua.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el debut de Oliver Sonne?

La actuación del joven jugador no pasó desapercibida, y el director técnico de la blanquirroja, Jorge Fossati, también tuvo palabras sobre él en la conferencia de prensa posterior al partido. Sin embargo, también envió un mensaje a la hinchada.

Al parecer a Jorge Fossati no le habría gustado que los hinchas en el Estadio Alejandro Villanueva, pidieran la participación de Sonne en el encuentro. El técnico expresó su descontento e indicó que el futbolista no debería ser perjudicado por las expectativas del público.

“A mí no me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera por un jugador y simplemente si lo ignoré es porque el último que tiene que ser perjudicado es el jugador, él no tiene la culpa”, sentenció Fossati.

El técnico también hizo hincapié en la importancia de mantener el respeto hacia todos los jugadores del equipo, independientemente de la preferencia personal de los aficionados. “que te caiga más simpático o antipático un jugador, tendríamos que controlarnos un poquito en eso para de esa forma respetar a todos”, finalizó.

