La surfista peruana Vania Torres se coronó campeona mundial de SUP Surfing en el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025, disputado en El Sunzal, El Salvador.
En una final muy disputada, alcanzó 12.43 puntos y superó en los últimos minutos a la argentina Lucía Cosoleto, consolidándose como una de las principales figuras del Stand Up Paddle Surf global.
La connacional Vania Torres necesitaba 5.84 puntos para tomar la punta, pero logró una ola de 6.2 que, junto a su 6.23 previo, le aseguró el título. Cosoleto sumó 12.06 unidades, mientras que las brasileñas Aline Adisaka y Gabriela Sztemfater completaron el podio.
Tras su victoria, la peruana agradeció el apoyo de su familia y equipo técnico.
El Instituto Peruano del Deporte y la Federación Peruana de Tabla felicitaron a la deportista por este histórico triunfo, que vuelve a posicionar al Perú en la élite mundial del surf.
