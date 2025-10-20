La Selección de Fútbol de La Libertad se proclamó campeón del torneo macrorregional de la categoría sub 13, que organizó la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El campeonato se realizó en el estadio Julio Lores Colán de Huaral (Lima).

CAMPAÑA

El cuadro liberteño, al mando de los entrenadores Julio Vargas y José Ríos, iniciaron la campaña igualando 1-1 ante el seleccionado del Callao.

Luego, golearon 4-1 a Lima en su segunda presentación. En la penúltima fecha, vencieron 3-0 a Loreto y cerraron el torneo ganándole 3-2 a Áncash.

Al término de las cuatro jornadas, La Libertad sumó 10 puntos y se quedó con la zona B del macrorregional. Luego, se ubicó el Callao (7), Loreto (6), Lima (6) y Áncash (0).

El seleccionado liberteño está integrado por Alessandro Olivares Crespo, Renzo Cholan Díaz, Diego Peláez Ávila, Mathías Lázaro Domínguez, Alejandro De La Cruz Velásquez, Luis Ávalos Arroyo, Rodrigo Polo Carranza, Adrián Carrera Rivera, Nicolás Perauna Acurio y Adrián Aguilera Manchay.

También están Caleb Sánchez Aguilar, Samuel Taborda Jiménez, Xavier Silva Tirado, Yeiko Campos De La Cruz y Adrián Tolentino Zavaleta. Danny Córdova forma parte del comando técnico liberteño.