Deportivo El Inca de Chao y FC Sport River de Florencia de Mora se miden el domingo 27 de septiembre, 1 de la tarde en el Estadio César Acuña Peralta ubicado en el centro poblado menor El Milagro (Huanchaco), por la tercera fecha de la etapa nacional de la Copa Perú.

ASÍ LLEGAN

El conjunto de El Inca, bajo la dirección técnica de Luis Bardales, llega con la obligación de sumar su primera victoria en esta fase. El representante de la provincia de Virú encadena dos empates consecutivos ante Shanao FC (1-1) Alianza Arenal de Moro (1-1), resultados que lo sitúan en la casilla 34 de la tabla única nacional del fútbol macho con apenas 2 puntos.

Por su parte, River que es dirigido por Carlos Arteaga ganó 3-0 a Sport Áncash en el debut y luego cayó por 1-0 ante El Combe FC de Cajabamba. Con 3 puntos se posiciona en el puesto 18 de la clasificación nacional.

EXPECTATIVA

Para esta contienda, El Inca y River pondrán su mejor oncena en busca de seguir sumando y darles alegría a sus hinchadas.

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