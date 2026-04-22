Sporting Huamachuco goleó 3-0 a Independiente de Gala y se proclamó bicampeón de la Primera División del fútbol huamachuquino. Los dirigidos por el exfutbolista profesional Yuri Miñano representarán a Sánchez Carrión en la etapa provincial de la Copa Perú.

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CAMPAÑA

Con nueve triunfos, 40 goles a favor y uno en contra, Sporting Huamachuco escribió una nueva historia de la mano del “Charro” Miñano, quien apostó por un plantel con rostros nuevos y de la zona.

“Desde inicios de años que empezamos a trabajar con este grupo de jóvenes nos habíamos trazado ganar nuestra liga y se pudo conseguir. El objetivo es traer la etapa nacional a nuestro querido Huamachuco y vamos a seguir trabajando con los muchachos para poder lograrlo”, indicó el DT.

Los bicampeones

El plantel bicampeón está integrado por Percy Flores (capitán ), Hermes Julca, Tony Valera, Nelson Ávila, Edgar Vargas, Fernando Briceño, Anthony Layza, Elías Quesquén, Lisber Ágreda, Elmer Peña, Franki de la Cruz, Julio Negreiros, Roger Peña, Caleb Carrión, Martín Peña, Edwin Trujillo, Yosver Ruiz, Juan García, Yerson Ruiz, Kevin Araujo, Kengie Vargas y Nilson Sánchez.

A ellos se suma el comando técnico encabezado por Miñano: Martín Flores, Ronald Acevedo, Jhonatan Paredes, Ronaldo Gamboa, Romina Rivera, Nayeli Escobedo, Marcos Alvarado, Solís Paredes, Marco Marquina y Marcial Paredes.