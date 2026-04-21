Deportivo El Inca no tuvo rivales en el campeonato de la Primera División de fútbol de Chao y, tras golear por 4-0 a Unión Tizal en el Estadio Municipal de Mar Verde, se alzó con el trofeo.

El cuadro que tiene como directivo y futbolista a Javier Mendoza cosechó su quinto título consecutivo: del 2022 al 2026, siendo pentacampeón en su liga.

EL MEJOR

Al mando del “Nabo” Luis Bardales, El Inca ganó sus nueve encuentros. Además, anotaron 74 tantos y solo recibieron un gol. Ahora se meterán de lleno a lo que será la etapa provincial de la Copa Perú en la zona de Virú.

“Se logró el primer objetivo para el cual se armó el plantel desde inicio de año. Vamos a prepararnos para lo que se viene y para llegar a la departamental de la Copa Perú. Nosotros apuntamos a traer la Liga 2 a nuestra provincia de Virú”, indicó Mendoza.

DESTACARON

El experimentado Juan Ruiz, capitán de El Inca, terminó como el goleador del campeonato con 15 anotaciones. Además, el joven ariete Alessandro Ninaquispe marcó nueve goles. También Fabricio Ruiz y Christopher Charún aportaron cada uno con siete dianas.

Asimismo, a lo largo de los tres meses de competencia, también brillaron con el equipo campeón: Alessandro Ninaquispe, Christopher Charún, Rodolfo Roldán, Piero Sáenz, Ángelo Islado, Ángel Flores, Fabricio Ruiz, Niger Vega y Cleyson Duran.

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