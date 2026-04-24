Con la participación de 19 clubes se disputará la etapa provincial de la Copa Perú en Trujillo, que la primera fecha se jugará entre el sábado 25 y domingo 26 de abril. Los campeones y subcampeones de los distritos de la provincia de Trujillo se enfrentarán en cinco grupos, con el único objetivo de llegar a la fase departamental.
Las escuadras de Juventud Bellavista FBC, FC Sport River de Florencia de Mora, Defensor Porvenir y José Olaya parten como favoritos para llegar al cuadrangular provincial.
Grupo A
Estadio de El Porvenir (sábado 25)
3:30 p.m. Sport River vs. Atlético Las Lomas
Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre (domingo 26)
10 a.m. José Olaya vs. Carlos Manuel Cox
Grupo B
Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre (sábado 25)
3:30 p.m. Juventud Bellavista FBC vs. Celtic Salaverry
Estadio de El Porvenir (domingo 26)
3:30 p.m. Sport Bombonera vs. Sport San Agustín
Grupo C
Estadio Defensor Taller de Laredo (sábado 25)
3:30 p.m. Atlético La Puente vs. Alfonso Ugarte
Estadio Ramiro Ñique de Moche (domingo 26)
3:30 p.m. MLV & Domínguez vs. Racing Club
Grupo D
Estadio Chan Chan (domingo 26)
3:30 p.m. Unión Pacífico vs. CAR Fénix
Estadio Municipal de Huanchaco
3:30 p.m. Dean Saavedra vs. Atlético Los Sauces
Grupo E
Estadio José Céspedes Bravo de Salaverry (domingo 26)
3:30 P.M. Real Aurora vs. 22 de Febrero