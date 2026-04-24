Con la participación de 19 clubes se disputará la etapa provincial de la Copa Perú en Trujillo, que la primera fecha se jugará entre el sábado 25 y domingo 26 de abril. Los campeones y subcampeones de los distritos de la provincia de Trujillo se enfrentarán en cinco grupos, con el único objetivo de llegar a la fase departamental.

VER MÁS: Deportivo El Inca se proclama campeón en la liga de Chao

Las escuadras de Juventud Bellavista FBC, FC Sport River de Florencia de Mora, Defensor Porvenir y José Olaya parten como favoritos para llegar al cuadrangular provincial.

Grupo A

Estadio de El Porvenir (sábado 25)

3:30 p.m. Sport River vs. Atlético Las Lomas

Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre (domingo 26)

10 a.m. José Olaya vs. Carlos Manuel Cox

Grupo B

Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre (sábado 25)

3:30 p.m. Juventud Bellavista FBC vs. Celtic Salaverry

Estadio de El Porvenir (domingo 26)

3:30 p.m. Sport Bombonera vs. Sport San Agustín

Grupo C

Estadio Defensor Taller de Laredo (sábado 25)

3:30 p.m. Atlético La Puente vs. Alfonso Ugarte

Estadio Ramiro Ñique de Moche (domingo 26)

3:30 p.m. MLV & Domínguez vs. Racing Club

Grupo D

Estadio Chan Chan (domingo 26)

3:30 p.m. Unión Pacífico vs. CAR Fénix

Estadio Municipal de Huanchaco

3:30 p.m. Dean Saavedra vs. Atlético Los Sauces

Grupo E

Estadio José Céspedes Bravo de Salaverry (domingo 26)

3:30 P.M. Real Aurora vs. 22 de Febrero

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad