El squash juvenil peruano vivió una auténtica fiesta, en las instalaciones del Club Las Terrazas de Miraflores (Lima), sede del Segundo Torneo Nacional Juvenil de Squash 2026. El evento, que forma parte del calendario oficial de la Federación Peruana de Squash, consolidó a Trujillo como la potencia dominante de esta disciplina a nivel nacional.

La delegación del Golf y Country Club de Trujillo tuvo una participación histórica, logrando un impresionante total de 16 medallas (8 de oro, 4 de plata y 4 de bronce), superando a importantes instituciones como el Club de Regatas Lima (11 medallas) y el Country Club de Piura (5 medallas).

Entre los resultados más destacados para la ciudad de la eterna primavera, figura el joven deportista Luis Thiago Carlos Bocanegra, quien se alzó con la medalla de oro en la categoría sub 13 masculino. Bocanegra demostró un nivel técnico superior y una gran entereza física, imponiéndose en la final a Máximo Ugarte y Massimo Rosazza, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

El torneo reunió a talentos de Piura, Trujillo y Lima, disputándose un total de 11 categorías, desde la sub 9 hasta la sub 19. La organización, a cargo de Francisco Urbina y su equipo, junto al soporte del Instituto Peruano del Deporte (IPD), garantizó un evento de alto nivel competitivo.

La excelente performance de Luis Carlos Bocanegra y el resto del equipo del Golf y Country Club no solo llena de orgullo a la región La Libertad, sino que eleva el estándar del deporte a nivel descentralizado.