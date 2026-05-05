El cuadro de Unión Juventud Llacuabamba goleó 4-1 a San Martín, en el Estadio Comunal de Llacuabamba, y se coronó campeón del torneo de la Primera División de la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Parcoy. Los muchachos de Yeison Rodríguez sumaron 15 puntos y cerraron una campaña de forma invicta.

EL MEJOR

El equipo tuvo dentro de su plantel a futbolistas de experiencia como Randy Reyes. Además, estuvo Ángel Trinidad Muñoz, que fue elegido el mejor arquero del campeonato. También se premió a Breyner Genovés Guillén, como el mejor futbolista de la liga de Parcoy.

“Agradecer a Dios y al esfuerzo de los muchachos. El resultado es producto del trabajo que se realizó dentro del campo. Ahora queda prepararnos para la etapa provincial para así traer resultados”, indicó Yeison Rodríguez, directivo de Unión Juventud Llacuabamba.

FESTEJAN

El plantel campeón recibió un hermoso trofeo y medallas. Ahora, representarán al distrito de Parcoy en la provincial de la Copa Perú de la zona de Pataz. “El objetivo es pelear y traer una etapa nacional a nuestro distrito. Vamos a prepararnos de la mejor manera”, puntualizó Rodríguez.

Mientras tanto, desde la página de Unión Juventud Llacuabamba destacaron este nuevo trofeo. “Hoy celebramos no solo una victoria, sino el resultado de cada entrenamiento, cada sacrificio y cada momento en el que nunca dejamos de creer. Este campeonato es el reflejo de un equipo unido, fuerte y decidido, dejarlo todo en la cancha”, indicaron.